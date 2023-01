Napoli-Roma: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli-Roma: dove vederla in streaming

è il posticipo domenicale della. La gara è in programma oggi 29 gennaio 2023 alle ore 20:45. I partenopei sono riusciti a conquistare 50 punti e vantano ben 12 punti di vantaggio sulle immediate, si fa per dire, inseguitrici. Gli azzurri sono campione d’inverno, ma soprattutto a meno che l’imponderabile non si sostanzi in qualcuna delle sue innumere incarnazioni, viaggiano a velocità record verso il traguardo delloche manca dal 1990. D’altro canto la squadra di Spalletti incontrerà una Roma in palla che ha vinto le ultime 4 gare di campionato. I giallorossi di Mourinho puntano a un piazzamento utile per la Champions. All’andata il 23 ottobre scorso i partenopei prevalsero sui giallorossi grazie a un gol del solito Osimhen.

Napoli-Roma è trasmessa in in esclusiva in diretta tv e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Roma: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

