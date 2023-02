Spezia-Napoli: quando si gioca e dove puoi vederla in streaming

Loading...

Spezia–Napoli si gioca oggi domenica 5 febbraio 2023 allo stadio Maradona ex San Paolo ci corre sempre ricordarlo. La gara è valida per la 21a giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è alle ore 12: 30. Si sprecano gli elogi per la squadra di Spalletti che di vittoria in vittoria si avvicina sempre più all’agognato traguardo del tricolore. D’altronde le immediate inseguitrici non sono in grado di mantenere il passo degli azzurri e così quella dei partenopei sembra una volata soli al comando verso il prestigioso traguardo. Lo Spezia con i suoi 18 punti è tra le squadre in fondo alla classifica. L’ultima vittoria degli spezzini è del 15 gennaio scorso contro il Torino. In ogni caso non sono un avversario da sottovalutare.

Spezia-Napoli: dove puoi seguirla in diretta streaming

Spezia-Napoli può seguirsi in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Spezia-Napoli: probabili formazioni

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski, 27 Amian, 29 Caldara, 43 Nikolaou, 2 Holm, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 33 Agudelo, 13 Reca, 30 Maldini, 14 Shomurodov.

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 33 Rrahmani, 6 Rui, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia

