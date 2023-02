Napoli-Cremonese: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli–Cremonese, calcio d’inizio alle 20:45 si gioca domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona, ex stadio San Paolo è sempre bene ricordarlo. La gara è valida per la 22a giornata di Serie A. La squadra di Spalletti sta dominando il campionato in lungo e largo. I punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice l’Inter, si fa per dire, sono 13. Nella gara precedente i partenopei hanno vinto per 3 a 0 contro lo Spezia. Gli ospiti, fanalino di coda in classifica, sono reduci dallo stop interno contro il Lecce. Tuttavia non più tardi di qualche settimana fa sono riusciti nell’impresa di eliminare il Napoli ai rigori negli ottavi di Coppa Italia.

Napoli-Cremonese: dove seguirla in diretta streaming

Napoli-Cremonese è trasmessa in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Cremonese: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Ciofani

