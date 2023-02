Sassuolo-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Sassuolo-Napoli si gioca oggi 17 febbraio 2023 alle ore 20:45. La gara apre la 23a giornata di Serie A. La capolista continua la sua cavalcata trionfale, dopo l’ultimo turno la squadra di Spalletti è a +15 dall’Inter. I neroverdi di Dionisi stanno attraversando un buon momento di forma, hanno vinto contro Atalanta e Milan e pareggiato contro l’Udinese. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno di Raspadori che ha riportato un infortunio. Così recita il referto medico: “una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra“.

Sassuolo-Napoli: dove puoi vederla in diretta streaming

Sassuolo-Napoli è trasmessa in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

