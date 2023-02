Eintracht-Napoli, Champions: dove puoi vederla in diretta streaming

Loading...

Eintrach Francoforte–Napoli partita di andata degli ottavi di Champions si gioca oggi 21 febbraio 2023 alle ore 21. I partenopei, in campionato a più 15 dall’inter immediata inseguitrice, si fa per dire, possono concentrarsi su questa sfida di Champions. La squadra allenata di Spalletti ha la possibiità di proseguire la sua avventura nella massima coppa continentale perché i tedeschi non paiono un ostacolo insormontabile, certo non bisognerà cadere nell’errore di sottovalutarli. La squadra di casa è sesta nel campionato di appartenenza a una manciata di punti dal Bayern capolista e l’anno scorso ha vinto l’Europa League.

Eintracht Francoforte-Napoli: dove vederla

E’ possibile seguire la gara in Champions in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Per gli abbonati invece il match può essere seguito su Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Sport 4K, Sky Sport (numero 252) e in streaming su SkyGo e Now.

Eintracht-Napoli: probabili formazioni

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. Allenatore: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

