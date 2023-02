Empoli-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Empoli–Napoli si gioca oggi 25 febbraio 2023 alle ore 18. La gara è valida per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Napoli è più primo che mai con 62 punti con 15 punti di vantaggio sull’Inter. Gli azzurri sono reduci dal netto successo in Champions per 2 a 0 contro l’Eintracht di Francoforte. L’Empoli invece è dodicesimo in classifica a quota 28 ed è reduce da due pareggi.

Empoli-Napoli: info su dove vederla in diretta streaming

Empoli-Napoli è visibile in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Empoli-Napoli: probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

