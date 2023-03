Napoli-Lazio ore 20:45: dove puoi vederla in diretta streaming

Loading...

Napoli-Lazio si gioca oggi 3 marzo 2023 alle ore 20:45 allo stadio Maradona, ex stadio San Paolo ci preme ricordare ed è sempre bene precisarlo. La gara è valida per la 25a giornata di Serie A. I partenopei vantano ben 18 punti di vantaggio su Milan e Inter, le immediate inseguitrici, si fa per dire. Questo straordinario bottino è frutto di 21 vittorie, due pareggi con Fiorentina e Lecce e una sola sconfitta maturata lo scorso 4 gennaio contro l’Inter, poi almeno finora, ha fatto seguito una carrellata non interrotta di vittorie. I capitolini hanno 45 punti in classifica, a due punti da inter e Milan. Maurizio Sarri è il grande ex della sfida, il tecnico ha allenato il Napoli nel periodo 2015-18, un calcio bello il suo, ma avaro di successi.

Napoli-Lazio: dove vederla in streaming

Napoli-Lazio è visibile in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Bo

Napoli-Lazio: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

