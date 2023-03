Napoli-Atalanta: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Napoli-Atalanta si gioca oggi sabato 11 marzo 2023 alle ore 18 allo stadio Maradona ex stadio San Paolo repetita iuvant. La gara è valida per la 26a giornata di Serie A. Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro la Lazio permane un vantaggio abissale tra gli azzurri di Spalletti e le altre squadre, un più 15 netto che smorza ogni velleità di rimonta negli avversari. Gli orobici invece sono sesti a 42 punti.

Napoli-Atalanta: dove puoi vederla in diretta streaming

Napoli-Atalanta la si può vedere in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Atalanta: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini

Loading...