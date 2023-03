Napoli-Eintracht: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli-Eintracht Francoforte: si gioca stasera 15 marzo 2023 alla stadio Maradona, ex San Paolo è sempre bene ricordarlo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Questa sera il Napoli potrebbe aggiungersi al Milan e all’Inter che hanno già guadagnato il passaggio ai quarti. Gli azzurri di Spalletti forti del 2 a 0 dell’andata, possono affrontare il match con grande tranquillità. Spetterà ai tedeschi provare a ribaltare il risultato dell’andata. In ogni caso Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato che non bisogna cullarsi sugli allori: “Stiamo vivendo una stagione eccezionale e possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere i quarti di finale. Non sottovaluteremo chi avremo davanti, perché la qualificazione è divisa al 50%“.

Napoli-Eintracht: dove vederla in diretta streaming

Napoli-Eintracht la si può seguire in diretta tv su Aamzon Prime Video. Per vederla in diretta streaming su tablet o smartphone bisognerà invece scaricare l’app di Amazon Prime Video.

Napoli-Eintracht Forte: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè. All. Glasner.

