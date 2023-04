Milan-Napoli, Champions: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions, si gioca oggi 12 aprile 2023 a partire dalle ore 21. Le urne di Nyon purtroppo hanno sortito questo scontro tutto italiano. Sarebbe stato preferibile incontrare una squadra europea, piuttosto che assistere a questo incrocio inedito tra due compagini italiane. Ma tant’è. In campionato il 2 aprile scorso al ‘Maradona’ ex stadio San Paolo i rossoneri di Pioli hanno travolto la squadra di Spalletti per 4 a 0.

Milan-Napoli: dove vederla

Milan–Napoli è una esclusiva di Amazon Prime Video. Per vederla in diretta streaming su tablet o smartphone bisognerà invece scaricare l’app di Amazon Prime Video. Non bisogna necessariamente abbonarsi al servizio in quanto è possibile usufruire di una finetsra di iscrizione gratis che ha la durata di 30 giorni.

Milan-Napoli: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

