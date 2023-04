Napoli-Milan Champions: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Il gran giorno è finalmente arrivato. Oggi 18 aprile 2023 alle ore 21 allo stadio Maradona, ex stadio San Paolo è sempre bene ricordarlo, alle ore 21 si disputa Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La compagine di Spalletti dovrà ribaltare l’uno a zero dell’andata, impresa non impossibile. Soprattutto il tecnico del Napoli avrà nuovamente a disposizione Osimhen pienamente recuperato che già contro il Verona, ha mostrato d’essere in palla sfiorando il gol.

Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e steaming

La gara è possibile vederla in chiaro in diretta tv su canale 5. Possono beneficiare della diretta televisiva anche gli abbonati a Sky Sport. In diretta streaming Napoli-Milan si può guardare su Sportmediaset, Mediaset Infinity e Skygo.

Napoli-Milan: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Zedadka, Ostigard, Elmas, Gaetano, Lozano, Raspadori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Messias

