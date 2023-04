Juventus-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Juventus–Napoli si gioca oggi 23 aprile 2023 a partire dalle ore 21. La gara è valida per la 31a giornata di Serie A. All’andata finì 5 a 1 per gli azzurri e dunque i bianconeri vorranno scattarsi. E poi si sa che Juventus Napoli non è mai una partita qualunque. Ai bianconeri sono stati restituiti i 15 punti tolti in una vicenda che in ogni caso rimane ancora tutta da definire e quindi si presenteranno ancora più agguerriti.

Juventus-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Juventus Napoli è disponibile in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Juventus-Napoli: probbaili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

