Donna dimentica sul treno violino dal valore di 80mila euro

Una musicista è incorsa in una dimenticanza di cui avrà molto a pentirsi: ha lasciato sul treno un violino estremamente prezioso e i suoi archi di violino del liutaio Gabriel Lemböck. Caccia all’uomo in corso.

La polizia è ora alla ricerca del prezioso strumento. La musicista l’ha lasciato sul treno il 27 marzo scorso. La donna di 33 anni ha preso quel giorno il treno dalla Bassa Austria a Vienna. È arrivata alla stazione ferroviaria principale come previsto. E solo il giorno dopo si rese conto di aver dimenticato qualcosa. Esatto: il violino e la custodia del violino. Dopo aver notato la perdita, la donna ha chiamato immediatamente l’azienda ferroviaria austriaca ÖBB per denunciare l’accaduto. Ma invano. Ecco perché il 3 aprile la musicista si è rivolta alla polizia e ha sporto denuncia.

Una particolarità dello strumento perduto è l’iscrizione latina “Gabriel Lemböck fecit secundum Josephi Guarneri Cremonesis originale ex Nicolai Paganini Concertuosa Violina. Viennae Anno 1858. IHS”. I due archetti da violino inclusi nel set sono un po’ meno preziosi, ma non privi di valore. Per la caccia all’uomo in corso, la polizia ha diffuso alcune immagini.

