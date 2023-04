Napoli-Salernitana: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Ci siamo, nella giornata di domenica 30 aprile 2023 il Napoli potrebbe laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. In città già fervono tutti i preparativi per i festeggiamenti. Prima però c’è da affrontare la gara con la Salernitana, dall’esito non scontato e confidare che la Lazio perda o pareggi con l’Inter. Se dovesse verificarsi ciò, la squadra di Spalletti vincerebbe il tricolore già alla a32a giornata, e sarebbe la prima squadra a riuscire a nell’impresa. La gara si gioca domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 subito dopo Inter-Lazio.

Napoli-Salernitana: dove vederla in streaming

Napoli-Salernitana è disponibile in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Salernitana: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.

