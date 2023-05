Giovane donna fa un bagno alle Maldive: uno squalo la morde

Loading...

Un video pubblicato sui social mostra il momento in cui uno squalo ha morso la schiena di un subacqueo, lasciandola con un’orribile ferita larga più di 15 cm.

“Abbiamo deciso di fare un’immersione a Shark Bay”, ha detto il fotografo marino e snorkeler Ibrahim Shafeeg, 37 anni, che ha filmato l’attacco con la sua GoPro. Shafeeg e la sua amica Carmen Canovas Cervello, 30 anni, stavano facendo snorkeling nell’atollo Vaavu delle Maldive quando improvvisamente si sono imbattuti in un branco di dieci squali nutrice, una specie comunemente vista nella zona. “C’erano circa 10 squali nutrice, del peso di quasi 200 chili”, ha detto Ibrahim.

Mentre nuotavano da 45 minuti con gli imponenti vertebrati ovovivipari, uno di loro è apparso e ha morso la giovane subacquea alla schiena. Sebbene lo squalo nutrice sia una specie generalmente docile che si nutre di molluschi e crostacei, può diventare pericoloso se minacciato. Fortunatamente la ferita si è rivelata lieve e la coppia ha potuto continuare a fare snorkeling, lasciando che l’enorme “succhiotto” guarisse da solo nei giorni successivi. D’altronde come suol dirsi chi va per certi mari non può che trovare certi pesci. Si deve essere consapevoli quindi, pur adottando tutte le precauzioni possibili, a cosa si può andare incontro. In appendice all’articolo il link delle immagini cuente del morso dello squalo alla schiena della donna:

