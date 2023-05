Monza-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Monza–Napoli si gioca domenica 14 maggio 2023 alle ore 15. La gara vale per la 35a giornata di Serie A. I partenopei, freschi vincitori dello scudetto, non hanno da chiedere più nulla a questo campionato, se non raggiungere un record di punti. Raffaele Palladino, allenatore della squadra di casa, potrebbe centrare invece l’ottavo posto, traguardo assolutamente impensato ad inizio stagione per una neo-promossa.

Monza-Napoli: dove guardarla in streaming

Monza-Napoli è è disponibile in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Monza-Napoli: probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Dani Mota.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Loading...