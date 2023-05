Napoli-Inter: dove puoi vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Napoli–Inter si gioca domenica 21 maggio 2023 alle ore 21. La gara è valida per la 36a giornata di Serie A. Gli azzurri di Spalletti sono campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia, ma certo non vorranno sfigurare in questa gara che mantiene sempre il suo fascino. I nerazzurri di Inzaghi hanno centrato la finale di Champions che disputeranno ad Istanbul a giugno contro il M. City, e anche la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma per le stesse ragioni vorranno onorare nel migliori dei modi questo impegno.

Napoli-Inter: dove vederla in streaming

Napoli-Inter la si può guardare in diretta streaming in esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku.

