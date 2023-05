L’onestà è una merce sempre più rara? Questa storia vi farà ricredere

Loading...

Perde una banconota da 50 euro nel parcheggio di un supermercato, la polizia la trova e gliela restituisce 20 giorni dopo.

È una storia straordinaria, quella accaduta alla persona che il 1° aprile scorso ha smarrito una banconota da 50 euro nel parcheggio di un supermercato in Belgio.

Venti giorni dopo, ha ritrovato il suo biglietto arancione, dopo una serie di vicende che hanno coinvolto soprattutto l’immensa onestà di poche persone. Sarebbe potuto essere un pesce d’aprile, se la storia si fosse fermata a quella data. Ma dopo giorni di indagini e mobilitazione di persone di particolare encomiabile onestà, un cittadino che aveva smarrito una banconota da 50 euro nel parcheggio di un supermercato in Belgio, è riuscito a mettere le mani sui suoi soldi. Contro ogni previsione.

La storia ha inizio il 1 aprile, quando una persona trova in questo parcheggio una banconota da 50 euro che non gli appartiene. Invece di mettersela in tasca e godersela, decide di fare di tutto per ritrovarne la proprietaria. Come racconta il quotidiano belga HLN, colui che ha ritrovato il biglietto, oltre a consegnarlo alla polizia, ha anche lanciato su Facebook una richiesta di testimoni per cercare di ritrovare l’intestatario del biglietto smarrito. A questo è bastato chiamare la polizia, alla quale era stato affidato il piccolo bottino. Ovviamente diverse persone si sono fatte avanti, per cercare di recuperare questa banconota da 50 euro, ma per decidere tra il vero pretendente al suo dovuto, potenziali approfittatori, la polizia, che sapeva esattamente dove e quando la banconota era andata persa, ha proceduto ad uno smistamento di candidati al biglietto.

“Solo una persona su queste dodici è stata in grado di dirmi l’ora esatta ed è stata anche in grado di dimostrare con la sua ricevuta di aver fatto acquisti a Colruyt più o meno nello stesso periodo” ha detto la polizia locale ai nostri colleghi belgi il 20 aprile. Come ringraziamento, il proprietario del biglietto, salvato dai suoi 50 euro perduti, ha offerto alla polizia una bottiglia di vino, acquistata in questo stesso supermercato.

