Primo caso di cancro in un essere umano vissuto 1,6 milioni di anni fa trovato nell’osso del piede. La scoperta è stata resa possibile solo dai progressi nei metodi di imaging 3D come ausili diagnostici.

Il caso di cancro più antico del mondo, di cui siamo a conoscenza, è stato scoperto tramite un tumore nell’osso del dito del piede sinistro di un antico essere umano, secondo un nuovo studio, che afferma che il dito del piede apparteneva a “un primo antenato umano risalente a 1,6-1,8 milioni di anni .”

Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed South African Journal of Science, ha documentato la scoperta dell’osso da parte degli archeologi nella grotta di Swartkrans in Sud Africa. I ricercatori dello studio hanno affermato che la scoperta è stata resa possibile solo dai “progressi nei metodi di imaging 3D come ausili diagnostici. Sottolineano che non ci sarebbe alcun motivo” per sospettare che i tumori ossei primari sarebbero stati meno frequenti negli esemplari antichi.

“Le scansioni del fossile dell’osso del dito del piede sono state confrontate con i casi moderni di osteosarcoma, che è un cancro che ha origine nelle cellule che formano le ossa, un confronto in cui i ricercatori hanno immediatamente notato le somiglianze. L’antenato umano appartiene alla specie Paranthropus robustus o Homo ergaster, afferma lo studio, e che il tumore con osteosarcoma trovato nella grotta di Swartkrans “non è correlato allo stile di vita e spesso si verifica in individui più giovani”, affermando essenzialmente che è per lo più visto nei bambini e negli adolescenti, secondo l’American Cancer Society. La ricerca afferma che il più antico caso di cancro conosciuto trovato all’interno di un osso è logico poiché gli organi e la pelle sono più inclini alla decomposizione.

