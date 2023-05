“Miracolo” nel Connecticut, in una chiesa le ostie si moltiplicano da sole

Loading...

A più di 2.000 anni dal Nuovo Testamento, potrebbe essersi verificata una nuova moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma stavolta non in Galilea, bensì in Connecticut. Come a dire che le vie del Signore sono infinite. A sostenerlo sono alcuni parrocchiani di una chiesa cattolica di Thomaston, secondo cui durante una messa domenicale le ostie della Comunione si sarebbero miracolosamente moltiplicate da sole.

I fatti si riferiscono allo scorso 5 marzo, quando un parrocchiano che stava aiutando a somministrare la Comunione ai fedeli durante la messa domenicale si è reso conto che non c’erano abbastanza ostie. Poco dopo, tuttavia, l’uomo avrebbe notato che, inspiegabilmente, il loro numero era aumentato in maniera sufficiente per tutti.

L’arcidiocesi di Hartford ha verificato le affermazioni della chiesa cattolica di St. Thomas e ha inviato i risultati al Dicastero per la Dottrina della fede della Santa Sede che ora sta indagando per appurare se ci siano gli estremi per qualificarlo come un miracolo. L’arcivescovo di Hartford Leonard Blair ha incaricato un sacerdote esperto di diritto ecclesiastico di indagare sul presunto miracolo. “Dio si è duplicato nella pisside”, ha detto il reverendo Joseph Crowley, che sovrintende alla congregazione. “È davvero molto bello quando Dio fa queste cose, ed è davvero molto bello quando ci rendiamo conto di ciò che ha fatto”. Affinché il fatto venga qualificato formalmente come miracolo, la Santa Sede richiede prove concrete che dimostrino che il “miracolo” abbia violato le regole della natura.

