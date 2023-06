Riso riscaldato: chi ha la sindrome del riso fritto può morirne

Loading...

Riscaldare il riso avanzato in alcuni casi è in grado di scatenare questa malattia potenzialmente fatale.

Poche cose risultano appetitose come il riso caldo e soffice. Sfortunatamente, però, il riso può creare le condizioni ideali per la crescita di batteri potenzialmente pericolosi. Il Bacillus cereus, tra gli altri batteri, è comune sul riso crudo. Bollire il riso da solo non è sufficiente per ucciderlo perché produce spore che possono tollerare il calore. Dopo la cottura, il riso lasciato a temperatura ambiente può ospitare vari batteri mentre si moltiplicano e rilasciano tossine dannose, e talvolta portano all’intossicazione alimentare da B. cereus, nota anche come “sindrome del riso fritto”. Puoi evitarlo facendo attenzione a come prepari, cucini e conservi il riso dopo la cottura. Il lavaggio delle mani è sempre un buon inizio quando si tratta di preparare il cibo, e mentre il lavaggio del riso può cambiare la sua consistenza e sbarazzarsi di insetti o metalli pesanti in agguato tra i chicchi, non eliminerà B. cereus. Questo perché i batteri sono incorporati nei grani, quindi non vanno da nessuna parte.

Il riso avanzato può essere cotto al microonde, fritto o cotto a vapore durante il riscaldamento, ma è sicuro farlo solo se il riso cotto è adeguatamente raffreddato e conservato. Se il riso è rimasto fuori per alcune ore, riscaldarlo potrebbe solo aumentare i rischi. Questo perché il riscaldamento, il raffreddamento e il riscaldamento di nuovo danno ai batteri nocivi come B. cereus una grande opportunità di crescere, aumentando le possibilità della sindrome del riso fritto. Tuttavia la sindrome del riso fritto non è specifica del riso riscaldato e puoi ottenerla da qualsiasi cibo. In ogni caso è bene precisare, che le ricette di riso fritto che richiedono riso bianco avanzato sono un posto facile in cui inciampare, poiché quando il tuo piatto finale è pronto è stato riscaldato due volte, e questo è solo nella migliore delle ipotesi.

L’intossicazione alimentare da B. cereus può essere fatale nei casi più gravi e, sebbene sia diventata nota come sindrome del riso fritto, può verificarsi anche in altri alimenti come la pasta.

Un caso di studio del 2011 ha stabilito che uno studente di 20 anni è morto per avvelenamento da B. cereus entro 10 ore dal consumo di pasta di cinque giorni. Un caso simile si è verificato nel 2003 quando una famiglia ha mangiato un’insalata di pasta vecchia di 8 giorni, provocando la morte di un uomo e il ricovero in ospedale di cinque bambini.

Sindrome riso fritto: sintomi

La sindrome del riso fritto si presenta spesso con vomito e diarrea innescati dalla tossina che B. cereus produce man mano che cresce. Nella maggior parte dei casi, la malattia sarà breve e passerà entro un giorno o due, ma per alcune persone può progredire e persino essere fatale. Gli antibiotici non riultano efficaci perché la malattia è causata dalla tossina e non dai batteri, quindi il trattamento si concentra principalmente sul reintegro dei liquidi fino a quando i peggiori sintomi dell’apparato digerente non sono passati. Per questo la prevenzione è la miglior difesa.

