Napoli-Sampdoria: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Napoli-Sampdoria è l’ultimo atto di questo campionato che ha visto trionfare la squadra di Spalletti. I partenopei possono chiudere in bellezza a 90 punti. La Sampdoria invece fanalino di coda proverà ad onorare nel migliore dei modi la gara. E’ l’ultima partita di Fabio Quagliarella, che ha avuto anche dei trascorsi in maglia azzurra. La gara valida per la 38a giornata di Serie A si gioca domenica 4 giugno 2023 allo stadio Maradona ex stadio San Paoolo è sempre bene ricordarlo alle ore 18:30. Dopo la gara si darà il via ai festeggiamenti per lo scudetto che mancava in casa azzurra da ben 33 anni!

Napoli-Sampdoria: dove puoi vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Sampdoria la puoi vedere in diretta streaming in esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Sampdoria: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-1): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Ilkhan, Rincon, Augello; Leris, Djuricic; De Luca.

Loading...