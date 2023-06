Florida, cade in uno stagno: alligatore gli stacca il braccio

Loading...

Un 23enne residente in Florida, Jordan Rivera, era intento a svolgere delle mansioni di routine nel parco dietro un bar, quando è caduto in uno stagno dove è stato aggredito dal rettile che gli ha staccato il braccio destro. Secondo quanto riportato dai media locali, Rivera è stato salvato dalla gente del posto, che lo ha tirato fuori dall’acqua e lo ha curato con un laccio emostatico che avevano a portata di mano frenando in tal modo la massiccia emorragia. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale, dove i chirurghi non sono stati in grado di riattaccare il suo braccio. Rivera è rimasto imperterrito dall’incidente, mentre ha descritto ai media di essersi svegliato in ospedale.

L’uomo ha colto l’occasione per smentire le voci locali secondo cui avrebbe dato da mangiare all’alligatore, un’accusa che ha negato. “Questo non è assolutamente vero”, ha detto. “Non servono nemmeno cibo in quel bar, quindi non avrei potuto nemmeno servire il cibo dell’alligatore.” Un portavoce della Florida Fish and Wildlife Conservative Commission, ha detto alla NBC2 che l’alligatore di oltre tre metri è stato soppresso.

