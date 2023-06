Silvio Berlusconi è morto: si chiude un’epoca

Loading...



Silvio Berlusconi è morto. Aveva 86 anni. L’ex premier si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano. Stando a quanto si apprende, il leader di Forza Italia era ricoverato da venerdì scorso per degli accertamenti relativi alla patologia di cui soffriva, ovvero la leucemia mielomonocitica cronica. Purtroppo poi la situazione è precipitata. Difficile se non impossibile riassumere in un articolo la parabola imprenditoriale, politica, televisiva, calcistica di Silvio Berlusconi. Di certo ha segnato un’epoca, attraversando da protagonista quanto avvenuto nel nostro paese negli ultimi 50 anni. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il feretro di Silvio Berlusconi sarà trasportato a Villa San Martino, ad Arcore. La camera ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani. I funerali si svolgeranno nel Duomo di Milano mercoledì i funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo confermano dalla Curia di Milano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali per la giornata di oggi.

