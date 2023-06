Eccesso di velocità: multa di 121mila euroa un finlandese

Loading...

Un ricco imprenditore ha pagato una cifra incredibile per aver superato il limite di 32 km/h.

Uno degli uomini più ricchi della Finlandia, Anders Wiklof, è stato multato di 121.000 euro per eccesso di velocità. Lo riferisce il quotidiano regionale Nya Aland. L’uomo d’affari finlandese di 76 anni si è reso colpevole di eccesso di velocità nell’arcipelago di Aland, territorio autonomo situato nel Mar Baltico.

Non era il suo primo reato del genere. Questa volta è stato è stato fermato dalla Polizia Stradale, mentre correva a 82 km/h in un’area dove la velocità massima autorizzata era fissata a 50 km/h., 32 km oltre il limite. Immediatamente è scattata la contravvenzione ed anche la patente di guida è stata sospesa per un periodo di dieci giorni. Anders Wiklöf, è presidente di una holding diversificata. “Sono davvero dispiaciuto per la questione”, ha detto Wiklöf alla stampa locale. Non era la prima volta che Wiklöf veniva sorpreso da un dispositivo che misura la velocità di un altro veicolo in movimento.

Nel 2018 è stato multato di 63.680 euro per guida troppo veloce. E cinque anni prima era stato condannato a pagare 95.000 euro per un’altra infrazione per eccesso di velocità. Il signor Wiklöf, che vive nelle pittoresche isole Aaland, presiede una fiorente holding che vanta attività in vari settori, tra cui logistica, servizi di elicotteri, proprietà immobiliari, commercio e turismo. Sfortunatamente per il signor Wiklöf la sua ricchezza e il suo status significano che paga di più per le infrazioni stradali.

In Finlandia, le multe per eccesso di velocità sono calcolate in base al reddito disponibile giornaliero dell’autore del reato, che in genere ammonta alla metà del suo stipendio giornaliero. Questo metodo garantisce che la punizione si adatti alle capacità finanziarie dell’individuo. Con la società del signor Wiklöf, Wiklöf Holding, valutata a ben 10 milioni di dollari, le sue multe sono considerevolmente superiori alla media.

