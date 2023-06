Chi è Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli

Loading...

Rudi Garcia non è nuovo al calcio italiano. Esattamente 10 anni fa, nel giugno del 2013 fu ingaggiato dalla Roma. Vi rimase fino al gennaio del 2016. I risultati nella capitale, sia pure senza alcun trofeo vinto, furono buoni: per due anni consecutivi i giallorossi furono secondi in campionati dietro a una Juve, all’epoca la Juve di Conte che non faceva sconti a nessuno. Ironia della sorte nel gennaio del 2016 a prendere il timone dei giallorossi per sostituire l’allenatore francese di origini spagnole fu proprio Luciano Spalletti.

Rudi Garcia: squadre allenate e palmares

Rudi Garcia è un ottimo allenatore: alla guida del Lille prima di allenare in Italia, ha vinto campionato francese (2010-2011) e una Coppa di Francia (2010-2011). Garcia ha allenato anche l’Olympique Marsiglia dal 20 ottobre 2016 e Olympique Lione dal 14 ottobre 2019. Dal 29 giugno 2022 è stato invece l’allenatore dell’Al-Nassr avendo così la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo. Il 13 aprile 2023 per risoluzione consensuale del contratto si interrompe il rapporto tra il club e Garcia. Il 15 giugno 2023 è nominato tecnico del Napoli.



Rudi Garcia, tattica: il gioco che predilige

Rudi Garcia non andrà a stravolgere l’ottimo lavoro svolto da mister Spalletti, piuttosto lo proseguirà connotandolo con qualche elemento personale. Riguardo alle caratteristiche tecniche delle sue squadre possiamo dire che prediligeil 4-2-3-1 o il 4-3-3. Il suo gioco, di chiara marca offensivo, prevede possesso palla e fraseggio corto in fase di non possesso, in fase offensiva pressing alto e verticalizzazioni. Insomma la ricerca del bel gioco è uno dei suoi pregi.

Rudi Garcia, curiosità vita privata



Stando a quanto si legge in rete, il tecnico francese di origine andaluse è fidanzato con Francesca Brienza, una giornalista sportiva romana conosciuta durante gli anni alla Roma. Ha 37 anni e il primo incontro risale al 2014. All’epoca lavorava per Roma Tv, il canale della squadra giallorossa. Prima di conoscere la sua attuale compagna, Garcia ha avuto una lunga relazione con Veronique, che l’ha reso padre di tre bambine Carla, Eva e Lena.

