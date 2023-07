Arcturus, nuova variante Covid altamente infettiva si diffonde rapidamente

Loading...

La variante del coronavirus XBB.1.16, nota anche come Arcturus, dopo che ha causato un aumento del numero di infezioni in India del 281% in 14 giorni, ha attirato l’attenzione degli esperti di tutto il mondo. Anche il numero di decessi è aumentato del 17% nello stesso periodo.

Vipin Vashishta, pediatra, ricercatore e membro del gruppo vaccini dell’OMS, ha avvertito su Twitter: “Se Arcturus potrebbe rompere l’immunità della popolazione degli indiani che hanno resistito con successo all’assalto delle varianti precedenti, allora il mondo intero deve seriamente preoccuparsi!”. Non è ancora chiaro se ci sia davvero una ragione per lo “stato d’animo di allarme”.

Mentre alcuni esperti, come il virologo tedesco Martin Stürmer, raccomandano di osservare lo sviluppo “molto da vicino” a causa di Arcturus, altri già consigliano prudenza. “Non c’è motivo di farsi prendere dal panico”, cita il Times of India l’ex capo della Task Force indiana Coronavirus, Randeep Guleria. Finora non si sono verificati quasi casi gravi e un comportamento appropriato ridurrebbe il rischio di infezione. Tuttavia, XBB.1.16 ha ora raggiunto 22 paesi. Questi includono Stati Uniti, Singapore, Australia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Danimarca e Austria.

La variante della famiglia Omikron è stata rilevata anche in Germania. In molti casi, tuttavia, i viaggiatori provenienti dall’India potrebbero essere identificati come fonte di contagio. Arcturus è una ricombinazione di sottovarianti omicron. Secondo la “Deutsche Apothekerzeitung” (DAZ), probabilmente discende da BA.2.10 e BA.2.75 e si è già evoluto molte volte. XBB.1 e XBB.1.5 erano già dilaganti in tutto il mondo. Quest’ultima è la variante dominante negli Stati Uniti da dicembre.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la famiglia XBB è in aumento in tutto il mondo e ha sostituito quasi ovunque le varianti precedentemente dominanti BA.5 e BA.2. XBB.1.16 ha numerose mutazioni nella proteina spike che sono già note da XBB.1.5. Tuttavia, ce ne sono altri nuovi in ​​arrivo su Arcturus. Uno di questi è la mutazione S486P. Significa che il virus può legarsi ancora meglio al recettore ACE2 e assicura che il virus possa penetrare ancora più rapidamente nelle cellule del corpo umano. Ciò renderebbe XBB.1.16 ancora più contagioso di altre varianti. Finora, la variante XBB1.5 era considerata la variante a diffusione più rapida. Secondo il DAZ, la nuova variante XBB.1.16 dovrebbe avere un vantaggio di crescita del 140% rispetto ad essa.

Arcturus ha meccanismi aggiuntivi che bloccano la risposta immunitaria del corpo: secondo Friedemann Weber, capo dell’Istituto di virologia dell’Università di Giessen, XBB.1.16 “possiede una serie di altri cambiamenti nel genoma che non solo influenzano la proteina spike, ma anche il cosiddetto gene ORF9b, che è coinvolto nella soppressione della risposta all’interferone”. Gli interferoni sono sostanze messaggere prodotte dalle cellule infette per avvertire altre cellule dell’infezione e per avviare contromisure. Sars-CoV-2 ha un’intera gamma di questi cosiddetti antagonisti dell’interferone e ORF9b non è stato finora uno dei rappresentanti più forti. La variante potrebbe così indebolire il sistema immunitario di vaccinati e guariti, il che spiega il forte aumento dei contagi in India.

