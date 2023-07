Portava a spasso il cane: donna aggredita e uccisa da un alligatore

Loading...

Negli Stati Uniti meridionali, gli attacchi di alligatori non sono rari, specialmente nella contea di Beaufort, nella Carolina del Sud. Nell’agosto 2022, un alligatore ha ucciso una donna di 88 anni in una laguna vicino a casa sua a Sun City, e ora il predatore ha attaccato una donna di 69 anni a Hilton Head Island.

La donna ferita a morte stava portando a spasso il suo cane al confine tra la laguna e il campo da golf quando è stata afferrata da un alligatore che non ha permesso nemmeno ai soccorritori di avvicinarsi al corpo della donna. Tuttavia, i soccorritori e l’ufficio dello sceriffo locale sono riusciti a rimuoverlo in sicurezza e recuperare il corpo della donna. Non si sa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se sia lo stesso predatore che l’anno scorso ha ucciso la prima donna nella stessa contrada, ma indubbiamente è attivo in quella zona, ai margini della laguna, e attacca gli anziani. Sembra che un adagio modificato dovrebbe essere applicato anche nella contea di Beaufort: loda la laguna e gli alligatori, ma resta fino alla fine.

