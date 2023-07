L’OMS conferma: il dolcificante nella Diet Coke e la gomma da masticare sono a rischio di cancro

Loading...

Loading...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che un comune dolcificante utilizzato nella Diet Coke e nella gomma da masticare è collegato al cancro.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha classificato l’aspartame, un dolcificante comune utilizzato nella Diet Coke, come possibile cancerogeno per gli esseri umani. Lo ha confermato oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’aspartame, che si trova anche nelle gomme da masticare e negli yogurt, è “probabilmente cancerogeno per l’uomo”, hanno detto i funzionari. La dottoressa Mary Schubauer-Berigan, dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’OMS, ha affermato che ci sono “prove limitate”, ma la sostanza chimica ha il potenziale per causare il cancro al fegato. Il dottor Francesco Branca, del Dipartimento per la nutrizione e la sicurezza alimentare dell’OMS, alla luce di questa valutazione, ha consigliato di moderare il consumo di alimenti e bevande che contengono questo edulcorante. In particolare, la Iarc, che ha valutato l’aspartame per la prima volta, ha classificato la molecola come possibilmente cancerogena per gli esseri umani, basandosi soprattutto sui risultati di tre grandi studi osservazionali che hanno indagato la relazione tra una tipologia di tumore al fegato (il carcinoma epatocellulare) e il consumo di aspartame.

Nessuno degli studi ha evidenziato un nesso di causalità e offre solo evidenze limitate di un legame tra malattia e dolcificante. L’Agenzia ha basato le sue conclusioni anche su evidenze limitate di cancerogenicità negli animali. L’allarme arriva dopo che l’OMS ha pubblicato le linee guida che consigliano alle persone di non bere dolcificanti senza zucchero per perdere peso. Le sostanze chimiche possono anche aumentare il rischio di malattie cardiache e diabete di tipo 2, ha affermato l’agenzia internazionale. Le ultime scoperte dell’OMS si basano su tre studi che suggeriscono che l’aspartame è associato al cancro del fegato. Lo IARC ha classificato la sostanza chimica nel gruppo 2B per i rischi di cancro, che comprende anche l’aloe vera e l’acido caffeico, presenti nel tè e nel caffè. Un rapporto separato del Comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA) dell’organizzazione ha stabilito che i limiti giornalieri esistenti per l’aspartame sono sicuri. Si tratta di circa 40 mg per kg di peso corporeo – tra nove e 14 lattine – al giorno. Significa che se pesi 11° (70 kg), puoi tranquillamente consumare fino a 14 lattine di Diet Coke al giorno.

Esperti indipendenti hanno affermato che questo non significa che le persone dovrebbero mirare a bere quella quantità, poiché può causare altri problemi come l’erosione dei denti. Il dottor Duane Mellor, della Aston University, ha dichiarato: “L’assunzione elevata di qualsiasi bevanda analcolica, comprese le versioni dietetiche contenenti dolcificanti, può portare a consumare cibi meno sani”. Dopo la conferma dell’OMS, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli esperti sanitari hanno esortato le persone a non preoccuparsi o ad apportare modifiche drastiche al loro consumo. “Non ci sono prove convincenti che causi il cancro negli esseri umani e le persone non dovrebbero preoccuparsi di contrarre il cancro dall’aspartame contenuto in cibi e bevande. “La tua dieta generale è più importante dei singoli alimenti o ingredienti per ridurre il rischio di cancro.”Quindi, punta a seguire una dieta sana ed equilibrata, con più frutta, verdura e cereali integrali, e riduci le carni rosse e trasformate e gli alimenti ricchi di grassi, zucchero e sale”. Il Post, conclude dicendo: “Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i loro prodotti né stiamo dicendo alle persone di interrompere il consumo e basta, stiamo solo consigliando un minimo di moderazione.”

Loading...