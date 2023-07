Margot Robbie e i piedi da bambola: i feticisti ringraziano

Loading...

Margot Robbie piedi: è questa la ricerca che impazza su google da alcuni giorni. Precisamente queste ricerche si sono impennate in seguito all’uscita del film Barbie. E’ la stessa attrice a commentare questa mania che si è scatenata a proposito dei suoi piedi: “La primissima volta che mi sono cercata su Google? Avete presente quando si digita qualcosa e Google anticipa le parole che potresti inserire? Bene, avevo da poco iniziato a lavorare e non mi ero mai googlata fino a quel momento. Così ho digitato nel motore di ricerca ‘Margot Robbie’ e prima di finire di inserire le ultime lettere mi era già uscito come consigliato ‘Margot Robbie piedi’. Mi sento davvero lusingata dal fatto che le persone mostrino un simile entusiasmo verso i miei piedi. Penso che sia bello, non mi mette affatto a disagio. Penso sia una cosa molto bella”.

I piedi di Margot Robbie e il film Barbie

In una scena del film Barbie diretto da Greta Gerwig, l’attrice riesce a riprodurre perfettamente la forma arcuata del piede della bambola. Di certo i piedi di Margot Robbie hanno mandato in estasi i feticisti. L’inarcamento del piede che scopre anche la pianta è senz’altro molto sensuale, il non plus ultra per un feticista delle estremità femminili.

Ma non è la prima volta che i piedi dell’attrice vengono ripresi in primo piano. In una scena di C’era una volta a… Hollywood Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, poggia i piedi su un sedile di fronte a lei all’interno del cinema mentre guarda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Le piante dell’attrice appaiono sporche perché nella vita reale Sharon Tate non amava le scarpe. Certo l’inquadratura è di grande fascino sia per i feticisti che magari vorrebbero annusare quelle piante, che per i masochisti che invece desiderebbero esserne premuti.

Non è un mistero il feticismo di Quentin Tarantino per i piedi femminili. Nei suoi film le inquadrature delle estremità muliebri non mancano mai.

Nel film The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese, che ha dato modo a Margot Robbie di farsi conoscere dal grande pubblico, vi è una scena in cui l’attrice chiede a Leonardo di Caprio se “il paparino vuole venire a giocare” e con una scarpa col tacco sul viso ne frena gli ardori.

