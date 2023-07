Con l’auto dentro la casa a 160 km/h: anziano muore sul colpo (Video)

Loading...

Loading...

Tragico incidente negli Usa. Il video delle telecamere a circuito chiuso, ha catturato il momento in cui un’auto fuori controllo è volata in aria e si è schiantata contro una casa vicino a St. Louis, in un quartiere del Missouri, negli Stati Uniti.

Secondo le informazioni delle autorità locali, l’autista era una donna di 73 anni, morta sul colpo. Il terrificante incidente è stato catturato dalla telecamera del campanello di una casa vicina. Nel filmato vediamo l’auto che gira a mezz’aria, tagliando i gradini di una casa prima di schiantarsi contro la facciata della casa accanto, distruggendone gran parte. Testimoni oculari hanno affermato che l’auto sembrava accelerare a quasi 160 km/h e ha percorso un paio di centinaia di piedi prima del momento dell’impatto. Si presume che abbia colpito un terrapieno poco prima di colpire la casa.

Miracolosamente la famiglia che viveva all’interno della seconda casa non è rimasta ferita, in particolare un bambino piccolo era seduto su un letto nella stanza in cui è entrata l’auto, spingendo il letto contro il muro. In appendice all’articolo il link del video che ha ripreso il momento in cui un’auto fuori controllo è volata in aria e si è schiantata contro una casa:

Loading...