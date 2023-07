Calciomercato, è ufficiale: Cavani al Boca Juniors

Loading...

Edinson Cavani ha firmato un contratto che lo legherà al Boca Juniors fino al dicembre 2024. “Felice di averti a casa”, ha scritto il club in un messaggio postato sul proprio account Twitter. Qualche anno fa anche De Rossi dopo svariati anni alla Roma decise di chiudere la sua carriera al Boca Juniors.

L’attaccante uruguayano ha quindi risolto il contratto col Valencia e dato seguito alle parole. In più occasioni infatti Cavani aveva manifestato il desiderio di giocare nel club argentino.

Il ricordo di Cavani e non potrebbe essere altrimenti, è ancora ben vivo nei tifosi napoletani. Il Matador militò nel club azzurro per tre stagioni dal 2010 al 2013. Indimenticabile in particolare la tripletta che stese la Juve nel gennaio del 2011. L’attaccante uruguagio si è affacciato nel nostro calcio nel Palermo, poi nel Napoli come detto. Nel 2013 passa al Psg ed ha giocato poi nel Manchester United e nel Valencia.

