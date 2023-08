Topo strangolato da un serpente: a salvarlo è un uomo (Video)

Loading...

Loading...

Il ratto, allo stremo, squittisce disperato. Ogni giorno sui social si condividono innumerevoli video in cui topi, ratti e altri piccoli animali muoiono tra indicibili sofferenze. A far dubitare dell’esistenza di una presunta umanità sono i commenti degli utenti che esultano per la loro sofferenza. Un fenomeno grave, che non viene punito né censurato dai social.

Sottili gridi disperati quelli di questo topo, che sta per essere stritolato da un serpente. Il ratto è completamente avvinto dalle spire dal rettile e rischia di essere soffocato. Solo l’intervento di un uomo evita il peggio per il topolino. Una volta libero, il topo rimane fermo per un attimo, probabilmente la stretta non solo gli impediva di respirare, ma gli ha anche schiacciato la cassa toracica. Alla fine l’animale, se ne va malconcio. D’altronde vi è chi ricorda che non si dovrebbe mai intervenire e dar corso alle leggi della natura.

Si potrebbe ritenere che si tratti di un fenomeno isolato all’interno del mondo variegato del web, in realtà il numero di video, commenti, condivisioni e like dà la misura di un fenomeno le cui dinamiche andrebbero studiate. Ad esempio video di donne che maltrattano animali di piccola taglia sedendocisi sopra per schiacciarli crudelmente sotto il loro peso facendoli morire per soffocamento schiacciamento stritolamento, oppure trafiggendoli con studiata e crudele lentezza sotto i piedi con i tacchi.

In appendice all’articolo il video delle immagini del salvataggio in extremis dell’animale:

Loading...