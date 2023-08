Frosinone-Napoli, Serie A si ricomincia: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Frosinone–Napoli si gioca oggi sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30. L’anticipo è valido per la prima giornata di Serie A stagione 2023-24. Garcia non potrà contare su Kvaratskhelia. Il georgiano ha riportato un lieve infortunio e avverte un po’ di affaticamento, per cui l’ex allenatore della Roma intende preservarlo per prudenza. Il Napoli ha perso Kim, il brasiliano Natan prenderà il suo posto. Il Frosinone allenato da Di Francesco è una neopromossa. La squadra di casa proverà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia.

Frosinone-Napoli: dove vederla in streaming

Frosinone-Napoli viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Frosinone-Napoli: probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Szyminski, Macej, Pahic, Garritano, Barrenechea, Brescianini, Haoudi, Kvernadze, Borrelli, Bidaoui. Indisponibili: Kalaj, Lulic. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Garcia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Russo, Zerbin, Lozano, Simeone. Indisponibili: Gaetano, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno

