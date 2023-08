Napoli-Sassuolo: dove puoi vederla in diretta streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Oggi domenica 27 agosto 2023 il Napoli di Rudi Garcia alle ore 20:45 ospita il Sassuolo. Si tratta di una gara valida per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. I campioni d’Italia hanno iniziato bene la stagione vincendo alla prima giornata contro il Frosinone per 3 a 1. I partenopei ritrovano Kvaratskhelia che ha saltato la gara precedente in via precauzionale per un problema fisico.

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sassuolo (4-2-3-1) Consiglia, Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Laurientié, Defrel, Bajrami; Pinamonti

Napoli-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Sassuolo viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN. Riguardo alle indicazioni utili per poterla seguire in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. Quale alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box. Buona visione!

