Napoli-Lazio: dove puoi guardarla in streaming

Napoli–Lazio, gara valida per la terza giornata di campionato Serie A Tim 2022-23, si gioca oggi 2 settembre 2023 a partire dalle ore 20:45. Ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita di calcio. I partenopei sono reduci da due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo, mentre la squadra di Sarri vuole rifarsi dopo i due ko consecutivi contro Salernitana e Genoa.

Napoli-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Lazio viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN. Riguardo alle indicazioni utili per poterla seguire in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. Quale alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box. Buona visione!

Napoli-Lazio: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

