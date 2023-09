Genoa-Napoli: dove puoi vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Genoa–Napoli si gioca oggi sabato 16 settembre 2023 alle ore 20:45. Si tratta di una gara valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A stagione 2023-24. Il Napoli di Rudi Garcia ha 6 punti ed è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio. I partenopei cercano un immediato e convincente riscatto. Nel turno precedente i grifoni hanno perso contro il Torino e quindi davanti al proprio pubblico faranno di tutto per poter ripartire con una vittoria a danno dei campioni d’Italia.

Genoa-Napoli: diretta tv e streaming

Genoa-Napoli viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN e su Skysport1 per la diretta tv e su Skygo per la diretta streaming. Per quanto attiene alle indicazioni per poterla vedere in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire accedendo al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Genoa-Napoli: probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj; Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

