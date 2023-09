Diretta Braga-Napoli: dove puoi vederla in streaming: Amazon Prime , Canale 5 o Sky?

Loading...

Loading...

Braga–Napoli si gioca oggi 20 settembre 2023 alle ore 21. I campioni d’Italia fanno il loro esordio stagionale in Champions nel gruppo C, che comprende anche il Real Madrid e Union Berlino. I partenopei sono nel mirino della critica per questo inizio di campionato al di sotto delle aspettative: nei due turni precedenti la squadra di Rudi Garcia ha perso contro la Lazio e pareggiato in extremis contro il Genoa. Invece la squadra portoghese allenata da Artur Jorge è ottava in campionato a quota 7 punti.

Braga-Napoli: diretta tv e streaming

Braga-Napoli è disponibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.

Braga-Napoli: probabili formazioni

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Loading...