Napoli-Udinese: info diretta streaming: Sky o Dazn?

Napoli-Udinese , anticipo della 6a giornata di Serie A, si gioca oggi 27 settembre 2023 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona ex San Paolo è sempre bene ricordarlo. Questo inizio di stagione per i partenopei non è stato all’altezza delle aspettative: la squadra di Garcia dopo 5 turni ha solo 8 punti in classifica ed è già a meno 7 dall’Inter capolista a punteggio pieno. L’Udinese ha solo 3 punti ed è alla ricerca della prima vittoria. Il precedente più recente risale al 22 novembre del 2022 quando gli azzurri all’epoca allenati da Spalletti si imposero sui friulani per 3 a 2, goal di Osimhen, Zielinski ed Elmas per i partenopei; Nestorovski e Samardzic per i bianconeri.

Napoli-Udinese: diretta streaming e diretta tv info

Napoli-Udinese viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN e su Skysport1 per la diretta tv e su Skygo per la diretta streaming. Per quanto attiene alle indicazioni per poterla vedere in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire accedendo al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

