Napoli-Real Madrid: dove puoi vederla in diretta streaming

Napoli–Real Madrid: il gran giorno è arrivato. I partenopei affrontano i madrileni oggi 3 ottobre 2023 allo stadio Armando Maradona ex stadio San Paolo alle ore 21. Il Napoli di Garcia nelle ultime due gare ha ritrovato l’entusiasmo, le vittorie contro Udinese e Lecce hanno rinfrancato gli azzurri. La squadra allenata da Garcia ha accorciato la distanza dalla vetta della classifica. In Champions il Napoli nella prima giornata ha vinto per 2 a 1 in casa del Braga.

Il Real Madrid allenato da Carlo Ancellotti finora ha inanellato sette vittorie in campionato e una sola sconfitta ad opera dell’Atletico Madrid. Nella prima giornata di Champions i Blancos hanno vinto per uno a zero contro l’Union Berlino.

Napoli-Real Madrid: dove vederla

Napoli-Real Madrid è disponibile per gli abbonati in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Su Sky Go è visibile in streaming sempre per gli abbonati. Dunque non c’è nessun streaming gratis su qualche emittente poubblica in chiaro.

Napoli-Real Madrid: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

