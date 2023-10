Quante noci mangiare a dieta?

Loading...

Noci e dieta: quante al giorno?

Noci: quante mangiarne al giorno? Siete golosi di questo frutto così gustoso? In questo seme oleoso si concentrano proprietà nutrizionali molto interessanti. Nel prosieguo dell’articolo vi daremo dei suggerimenti per beneficiarne al meglio sia per la dieta che per la salute.

Noci: quante al giorno

Si tratta di un alimento molto energetico: 100 grammi di noci apportano 600 calorie. Una singola noce ci fornisce 35 kcal. A detta dei nutrizionisti non bisogna quindi eccedere nel consumo, perché le noci sono un alimento calorico, 3 o 4 al giorno vanno bene. A colazione possiamo aggiungerle ai cereali integrali al miele e allo yogurt, ma anche ai formaggi.

Noci: dieta e calorie

Le noci contengono proteine grassi e fibre che aumentano il senso di sazietà e quindi sono indicate a chi sta seguendo una dieta dimagrante. Riguardo alle indicazioni dietetiche le noci vengono consigliate a chi tende a fare pasti disordinati, in particolare a chi ha attacchi di fame improvvisi. Chi vuole mantenere o recuperare il peso forma trarrà giovamento dagli apporti nutrizionali di questo alimento.

Noci: sono proteine o carboidrati?

Il seme frutto della noce contiene elementi nutritivi, in particolare grassi, ma anche proteine e carboidrati. Le noci sono ricche degli acidi grassi omega-3 che hanno un effetto benefico sulla salute cardiovascolare.

Nelle noci è presente anche la vitamina E che previene la formazione delle placche arteroscletoriche e vitamine del gruppo B, tra cui l’acido folico, molto importante in gravidanza. Le noci contengono anche fibre, sebbene non in grandi quantità. Se si consumano le noci con alimenti che ne sono maggiormente ricchi, quali cereali integrali, legumi e verdure, è possibile soddisfare il fabbisogno quotidiano. Le noci contengono minerali importanti per il nostro organismo, quali calcio, zinco, rame e magnesi che si trovano soprattutto nella carne.

Noci e dieta degli sportivi

Le noci non possono mancare nella dieta degli sportivi. In particolare contengono l’arginina, un aminoacido che aumenta il flusso sanguino migliorando l’apporto di ossigeno ai muscoli, inoltre potenzia il sistema immunitario e migliora l’elasticità delle arterie.

Noci: un alimento che fa bene a grandi e piccini

Alimento ideale quando ci sentiamo stanchi e stressati. Gli acidi grassi infatti forniscono energia anche al sistema nervoso.

Se ne consiglia il consumo anche agli anziani in quanto a questo seme oleoso in particolare viene riconosciuta la proprietà di prevenire i fattori di rischio cardiovascolare, diminuire il colesterolo e abbassare la pressione.

Uno spuntino per i bambini e studenti a base di noci



Le noci possono preferirsi agli snack confenzionati per uno spuntino energetico da preparare per i bambini. Questo è un esempio di merenda gustosa e nutriente facile da preparare: basta mescolare due o tre noci tritate con delle uvette (ne basta un cucchiaio) in un vasetto di yogurt bianco. E’ consigliato anche gli studenti che abbiano difficoltà di concentrazione. In questo caso possiamo spalmare del miele con del pane alle noci. Buone noci a tutti!

