Serie A: quando riprende dopo la sosta di ottobre?

Quando ricomincia la Serie A 2023-24 dopo la sosta per gli impegni della nazionale? Il Napoli ha chiuso l’ottava giornata di campionato con la Fiorentina prima delle pausa di due settimane per gli impegni della nazionale per la qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri segnano anche la ripresa del campionato. La prima gara prevista per il nono turno di Serie A è Verona-Napoli che si gioca sabato 21 ottobre 2023 alle ore 15.

Di seguito tutti i match previsti per la 9a giornata di Serie A con le indicazioni tra parentesi su dove guardare le partite in diretta tv e streaming.

Verona-Napoli sabato 21 ottobre ore 15 [DAZN] Torino-Inter sabato 21 ottobre ore 18 [DAZN] Sassuolo-Lazio sabato 21 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY] Roma-Monza domenica 22 ottobre ore 12:30 [DAZN/SKY] Bologna-Frosinone domenica 22 ottobre ore 15 [DAZN] Salernitana-Cagliari domenica 22 ottobre ore 15 [DAZN] Atalanta-Genoa domenica 22 ottobre ore 18 [DAZN] Milan-Juventus domenica 22 ottobre ore 20:45 [DAZN] Udinese-Lecce lunedì 23 ottobre ore 18:30 [DAZN] Fiorentina-Empoli lunedì 23 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]

