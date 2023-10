Napoli, Garcia non può più sbagliare: conferma a tempo determinato

Loading...

Loading...

Dopo otto giornate di campionato il Napoli campione d’Italia ha un distacco dal Milan capolista di 7 punti. Difficilmente ad inizio stagione si sarebbe potuto preventivare una partenza così deludente. La sconfitta maturata contro la Fiorentina è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stando a quanto riportato da Sky, il giorno dopo la sconfitta con i viola, De Laurentiis avrebbe tenuto un vertice in un albergo di Napoli con l’allenatore Garcia, presenti anche altre figure di spicco dell’entourage azzurro.

Sembra che si vada nel senso di una conferma a tempo determinato, pertanto le prossime gare contro Verona e Milan alla ripresa del campionato e l’Union Berlino in Champions saranno decisive. In ogni caso non si può escludere un cambiamento a campionato in corso. Intanto domani riprendono gli allenamenti.

Loading...