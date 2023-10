Salernitana: via Sousa, si riparte da Inzaghi

By Andrea Niceforo

Dopo otto giornate di campionato la Salernitana ha racimolato lo scarno bottino di appena 3 punti, frutto dei pareggi per 2-2 con la Roma, 1-1 con l’Udinese e sempre 1-1 con il Frosinone. Ma probabilmente a far precipitare definitivamente la fiducia nei confronti diè stata la sconfitta casalinga per 4 a 0 con l’Inter e il 3 a 0 subito ad opera del Monza.è stato dunque esonerato, al suo posto la società ha ingaggiato

Questo il comunicato ufficale della società. La Salernitana rende noto “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. La società sottolinea “di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”. Sousa arrivato lo scorso febbraio in sostituzione di Davide Nicola, è riuscito a centrare l’obiettivo della salvezza.

Filippo Inzaghi 50 anni, campione del mondo con la nazionale nel 2006, nella sua trafila di allenatore oltre che il Milan ha allenato Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina.

