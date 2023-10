Napoli, se Garcia va via chi potrebbe arrivare?

Loading...

Nel pomerigggio di oggi, Rudi Garcia dopo due giorni passati in Francia, è tornato a dirigere gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Non è un buon momento questo per gli azzurri che dopo appena otto giornate si trovano già a meno sette dalla vetta della classifica. Eppure la squadra è la stessa dell’anno scorso, in campo scendono gli stessi protagonisti che hanno portato il Napoli a vincere lo scudetto dopo 33 anni.

A cambiare è stato il direttore d’orchestra, il timoniere, il nocchiero per usare una eco dantesca, scegliete pure la metafora che preferite. Stando a quanto si appprende, De Laurentiis avrebbe dato una fiducia a tempo all’ex allenatore della Roma. In questo senso non si può escludere che si possa arrivare a una risoluzione anticipata del rapporto tra il Napoli e Garcia.

Se così fosse chi potrebbe prenderne il posto? Gli ultimi rumors portano sempre più insistentemente a Conte, ma si fanno anche i nomi di Tudor e Galtier. Tuttavia al momento è Garcia il timoniere a cui fare affidamento per cercare di riprendere una navigazione in acque placide.

