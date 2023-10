Cioccolato che bontà: quale scegliere se sei a dieta?

Loading...

Cioccolato: anche per chi è a dieta?

Al cioccolato, leccornia per il palato dei golosi, spesso rinunciamo se siamo a dieta. Ma che il cioccolato sia incompatibile con un regime dietetico dimagrante è un falso mito che sfatiamo in questo articolo.

E chi segue una dieta dimagrante?

Chi segue una dieta dimagrante può non rinunciare al cioccolato perché questo alimento ci aiuta a spezzare la fame nervosa e quindi non ci fa sgarrare con la dieta alla ricerca di pasti fuori orario. E’ esperienza risaputa poi che il cioccolato ci mette di buon umore, è anti-stress e dunque ci aiuta a dimagrire col sorriso.

Il cioccolato giusto per la dieta

In particolare va scelto il cioccolato fondente. Si definisce tale il cioccolato che lo sia almeno al 75%. Per accertarsi che il cioccolato sia fondente controlliamo la dicitura 75%. Talvolta si spacciano versioni del cioccolato con l’etichetta extrafondente che non arrivano al 60%. Il cioccolato fondente contiene nichel in abbondanza, se siete allergici sarebbe meglio evitare. In ogni caso anche nel cioccolato fondente, troviamo grassi e calorie. Insomma non è un alimento da consumare alla leggera.

Se siamo a dieta quanto cioccolato possiamo mangiare?



Secondo gli esperti non dovremmo andare oltre i 15-20 grammi. Per non pesare sul bilancio calorico, il cioccolato dovrà sostituire un altro alimento. Quando mangiarlo? L’ideale sarebbe al mattino a colazione oppure come spuntino a metà mattina o nel pomeriggio perchè il metabolismo ad inizio giornata ci aiuta a bruciare con più facilità le calorie. Possiamo consumarne un 10-15 grammi che corrispondono a circa un paio di quadratini con un bicchiere di latte. Nel primo pomeriggio, possiamo aggiungere 15 grammi di cioccolata fondente con un bicchiere di latte senza zucchero. A pranzo o a cena non più di 15 grammi in sostituzione della frutta. Soluzione momentanea perché la frutta non deve mai mancare sulle nostre tavole. Come resistere alla tentazione dei cioccolatini? mangiateli molto lentamente, per gustarli di più ed evitare quindi di eccedere.

Cioccolato: perché fa bene



Il cioccolato contiene sostanze bioattive in grado di influenzare il comportamento umano. In particolare la theobromina che stimola il sistema nervoso centrale, ha un effetto tonico sul cuore e un effetto diuretico. Alcuni studi hanno evidenziato che il cioccolato può diminuire i livelli di colesterolo nocivo nel sangue. Il cioccolato ci mette di buonumore perché aiuta la produzione di serotonina. Contiene anche caffeina, tiramina e feniletilammina. Quest’ultima ha un effetto sedativo naturale che ci aiuta a sopire la fame. I polifenoli contenuti nel cioccolato fondente, tra cui la epicatechina, aiutano a regolarizzare la pressione arteriosa, e a mantenere il peso forma perché ci fanno assorbire meno glucosio.

