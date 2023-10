A processo la madre che ha decapitato e mangiato la testa del figlio di 5 anni

Loading...

Loading...

Egitto: a processo la madre che ha decapitato il figlio di cinque anni e ne ha mangiato la testa.”Voleva stare con lei per sempre”. Dopo il suo arresto, la madre è comparsa davanti al tribunale.

Ciò che una giovane donna ha fatto al figlio di cinque anni in Egitto sembra il copione di un film horror. Hanaa Mohamed Hassan è stata dichiarata criminalmente pazza da un tribunale egiziano, dopo aver decapitato il figlio di cinque anni con un coltello e avergli mangiato la testa. In particolare, l’imputata è stata processata per il raccapricciante omicidio di suo figlio Youssef, ma i giudici del tribunale penale hanno deciso che non era in grado di chiedere scusa.

Invece, hanno detto che aveva ucciso il ragazzo “in un impeto di follia” e che avrebbe dovuto essere tenuto in un reparto psichiatrico sicuro. Hassan, ha detto alla corte, è stata arrestata dopo che lo zio inorridito di Youssef ha trovato alcune parti del suo corpo in un secchio nella casa della famiglia a Fakus, nel nord dell’Egitto. Dopo il suo arresto, la polizia ha detto che la madre ha confessato di aver mangiato parte della testa di suo figlio perché “voleva che fosse con lei per sempre”. Aveva tagliato la testa del suo bambino in bagno prima di farla bollire con altri pezzi in acqua bollente sul fornello e poi mangiarli.

Una prima perizia psichiatrica aveva inoltre accertato che lei era responsabile delle sue azioni premeditate, essendosi procurata una mazza e un coltello e chiuso a chiave tutte le porte e le finestre della sua casa. Aveva poi colpito la testa di suo figlio tre volte, uccidendolo, e poi aveva fatto a pezzi il corpo di Yusef nel tentativo di distruggere le prove. Ma la corte ha ordinato una valutazione più dettagliata del suo stato mentale, e un gruppo di esperti psichiatrici nominato dalla corte ha scoperto che Hasan aveva “allucinazioni” e aveva la folle idea che i parenti stessero usando la magia contro suo figlio. Il rapporto afferma che Hassan soffriva di problemi di discernimento e di giudizio e non apprezzava la serietà delle sue azioni. Ad Hassan, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato ordinato di essere trattenuto presso l’Ospedale di salute mentale e neurologica Abbasia del Cairo.

Il suo ex marito, identificato solo dalle iniziali HA, ha detto ai media locali: “Quando sono arrivato, la polizia mi ha impedito di vedere mio figlio a causa della scena orribile. Abbiamo divorziato quattro anni fa perché lei ha ottenuto la terra da suo padre e mi ha chiesto di lasciare la mia casa e la mia famiglia e andare con lei”. Ha aggiunto che “Ma ho rifiutato e la nostra relazione è finita completamente per sua volontà e ho cercato di riconciliarmi con lei dopo il divorzio ma lei ha rifiutato e ha insistito sul suo punto di vista”. Ha aggiunto che: “È stato mio figlio a tenermi in contatto con lei e lo vedevo regolarmente e gli portavo vestiti e cose di cui aveva bisogno. “Ma recentemente ha cercato di tenerlo lontano da me e di instillare odio per me nel suo cuore in modo che non venga da me. Stavo cercando di contattare la sua famiglia per vedere mio figlio ed assicurarmi che stesse bene”.

Loading...