Banane, forse non sapevi che

La banana è un frutto gustoso che tutti conosciamo, ma forse le notizie che vi riportiamo di seguito potranno attirare la vostra curiosità. Buona lettura!

Nel tentativo di frenare la fruizione delle piattaforme di live streaming, nel 2016 la Cina ha vietato alle persone di mangiare banane online in modo “seducente”. Lo sapevate che un grappolo di banane è chiamato “mano”, mentre ogni banana è chiamata “dito”. La parola “banana” deriva dalla parola araba banan, che significa “dito”.

Banane: proprietà

Le banane possono migliorare l’umore. Presentano un alto livello di triptofano, che aiuta a produrre serotonina e melatonina. Le banane contengono anche vitamina B6 e magnesio, che migliorano il sonno e rilassano i muscoli. Una food blogger ha calamitato l’interesse su internet dopo aver suggerito di utilizzare le bucce di banana come sostituto del maiale quando si preparano gli hamburger.

Banane, un po’ di storia

A livello mondiale, le banane sono il quarto prodotto agricolo più popolare. Cucinare con le bucce di banana non è una usanza europea, mentre è comune nella cucina venezuelana, indiana e del sud-est asiatico. A metà del XIX secolo le bucce di banana erano considerate pericolose per la salute pubblica. E’ nota la gag della buccia di banana negli spettacoli comici.

Banane: curiosità

Un team di ricercatori giapponesi ha studiato perché le banane sono scivolose quando vengono calpestate. Hanno pubblicato le loro sorprendenti scoperte in un articolo intitolato “Coefficiente di attrito sotto la buccia di banana”, che ha vinto un premio Ig Nobel (un premio satirico assegnato alla ricerca scientifica per le scoperte inutili).

Banana: e adesso signori un po’ di cultura

Le banane sono una bacca, non un frutto. La pianta stessa è classificata come erba perenne. Gli esseri umani condividono circa il 50% del loro DNA con le banane. Il nome scientifico della banana è Musa sapientum, che significa “frutto dei saggi”. Un uomo di nome Manual Kabana, spagnolo, coltivò il più grande casco di banane mai registrato, come documentato l’11 luglio 2001. Il mazzo conteneva 473 banane e pesava 130 kg. Nel 2022, il produttore di frutta Fresh Del Monte e la catena di supermercati Jewel-Osco hanno utilizzato oltre 70.000 libbre (31.751 kg) di banane per creare la più grande esposizione di frutta mai registrata al mondo. Hanno soprannominato lo spettacolo “Banana Bonanza”. Nel mondo esistono circa 1.000 varietà di banane. The Anarchist Cookbook (1971) contiene una ricetta per estrarre una sostanza chimica immaginaria dalle banane chiamata “bananadina”. Si diceva che questa sostanza chimica fosse una sostanza psicoattiva, associata alla canzone del 1966 “Mellow Yellow”.Vengono scritte più canzoni sulle banane che su qualsiasi altro frutto.

Bucce di banane

Le bucce di banana non sono solo commestibili, ma sono anche ricche di numerosi nutrienti chiave, come potassio, grassi polinsaturi e aminoacidi essenziali. Le bucce di banana costituiscono circa il 35% di una banana matura, una percentuale maggiore rispetto alla maggior parte dei frutti. Mangiare bucce di banana non solo è salutare ma riduce anche gli sprechi alimentari.

Banane: come sbucciarle nel verso giusto

Anche se la maggior parte delle persone sbuccia le banane dal gambo verso il basso, il modo corretto è sbucciarle dal basso verso l’alto.



La banana è anche un camion

La Big Banana Car è un camion F-150 convertito lungo 23 piedi progettato per assomigliare a una banana. Ha una velocità massima di 85 mph.

