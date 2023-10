Turisti salvano polpo che si era arenato sulla spiaggia (Video)

Loading...

Una coppia di turisti nota un polpo che si era arenato sulla spiaggia e decide di rimetterlo in acqua salvandolo.

Chi ama gli animali conosce bene quanto queste creature siano capaci di affascinarci con il loro modo di fare sorprendendoci in maniera impressionante. I numerosi video presenti sul web lo dimostrano. In questo caso abbiamo l’ennesima riprova di quanto siano belle e particolari le creature che abitano gli abissi marini ed in particolare vedremo una coppia che si trovava in vacanza su una spiaggia a settembre 2023 della Polinesia Francese, alle prese con un grosso polpo. Ad un certo punto, mentre passeggiavano sulla spiaggia, notano un grosso polpo che si era arenato e che sembrava privo di vita. A quel punto uno di loro decide di raccoglierlo e portarlo in acqua liberandolo in mare. Dopo alcuni momenti in cui il polpo appare ancora stordito notano con immensa gioia che il polpo era ancora vivo e stava iniziando a nuotare verso il largo. In appendice il video del salvataggio e del rilascio a mare dell’animale:

