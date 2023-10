Raz Degan a “Verissimo”: “Non è guerra è terrorismo”

Loading...

Ospite a “Verissimo” la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Raz Degan ha commentato con queste parole quanto sta avvenendo in Medio Oriente dopo l’attacco di Hamas a Israele: “Sono giorni da incubo, dall’Olocausto non c’erano giorni così duri. Si sono accaniti su famiglie, bambini, anziani di 90 anni… Non è guerra, è terrorismo”. Poi l’attore ed ex modello prosegue: “Mio padre ha 80 anni, il nostro kibbutz è stato evacuato ma lui non lascia la casa. Io sono nato lì, il nostro kibbutz si trova a Nord, al confine tra Israele e Libano. Non vuole andare via, quella è casa sua. Dove va? Quella è la sua vita… E’ passata una settimana, ogni giorno mi chiamano amici e mi raccontano atrocità inimagginabili. Non è umano quello che sta succedendo, ho anche paura a raccontarle. E’ al di là della politica, della guerra, dei diritti: è al di là di ogni cosa”. Ed ancora a commento di queste atrocità: “Hanno trovato bambini senza testa. Ci sono state violenze sulle donne, costrette a chiamare le madri per farle assistere. Molte persone sono sparite, rapite. Non c’è una persona in Israele in questo momento che non sia stata ferita o colpita da questa tragedia”.

